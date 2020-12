Quinze matchs, 901 minutes. Voici le temps qu'a pris Jérémy Doku avant d'être enfin décisif avec le Stade Rennais. C'était le 16 décembre dernier lors de la victoire de son club face à Marseille. Ce jour-là, il délivre un amour de centre pour Hamari Traoré. Une semaine plus tard rebelotte. Face à Lorient cette fois, la mobylette réalise ce qu'il fait de mieux sur un terrain. Une feinte de corps dévastatrice pour éliminer Le Goff, un une deux supersonique avec Bourigeaud qui trompe facilement le gardien adverse pour doubler le score.

Dans les médias français, sa prestation a fait énormément de bruit. Chez Ouest-France d'abord. “Dans son couloir droit, il n’a eu cesse de harceler Le Goff, le mettant au supplice à chacune de ses touches de balle. Solide sur ses appuis, il a multiplié les dribbles ravageurs, comme ce double contact à la 17e. Il a aussi été juste dans ses centres après ses débordements.”

Le média estime que le Belge a haussé le ton ces dernières semaines. "Le jeune Belge enchaîne mais ne montre aucun signe de fatigue en cette fin d’année, comme en témoignent ses rushs autoritaires. On sentait qu’il montait en puissance au gré des matchs, de son intégration dans un effectif où il est arrivé tardivement. Ses coéquipiers comprennent aussi mieux son jeu.”

Ouest-France n'est pas le seul quotidien français à avoir encensé le néo-Diable rouge. Le journal spécialisé L'Equipe a également souligné les progrès de “l'hyperactif et décisif” Anversois. “Après avoir réalisé sa première passe décisive face à Marseille le 16 décembre (2-1), Jérémy Doku a récidivé ce dimanche. Côté droit, ses accélérations ont constamment mis en difficulté Vincent Le Goff. C’est lui qui a déposé le ballon sur la tête de Hunou, qui a donc trouvé le poteau. Puis, après un excellent travail de percussion, il a subtilement centré en retrait pour la frappe victorieuse de Bourigeaud”. Normalement difficile lorsqu'il s'agit de coter les joueurs sur la pelouse, le quotidien sportif français n'a pas hésité à lui attribuer l'excellente note de 8/10.

Florian Maurice défend son poulain

Débarqué à Rennes en provenance de Lyon en tant que directeur sportif, Florian Maurice jouait gros cet été. Pour son premier mercato sous pavillon rennais, il a donc misé sur le jeune Jérémy Doku. Pour 26 millions d'euros, l'ancien du RSCA arrivait dans les derniers instants du mercato. Dans les colonnes de Ouest-France, il a tenu à défendre sa pépite qui a été critiqué au début de son aventure. "On a osé taper sur Jérémy Doku, né en 2002, qui est arrivé le 5 octobre et qui a joué le surlendemain avec des joueurs dont il ne connaissait pas les prénoms !" s'emporte-t-il.

Ensuite, il a évoqué l'adaptation du Diable rouge. "Aujourd’hui, il s’intègre petit à petit. Il a récupéré son appartement il y a une semaine. On est toujours très pressé avec les recrues, mais moi, je sais que pour certains, il faut trois, quatre, cinq, six mois. Et j’ai l’exemple de Rai à Paris ou de Juninho à Lyon, où il a fallu un an avant qu’ils soient performants."

Avec 71 millions d'euros (et des ventes estimées à 49 millions), Rennes a beaucoup dépensé cet été. Maurice a voulu défendre son bilan. "C’est toujours la même chose quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, on a vite fait de taper sur le recrutement. C’est quelque chose que je connais depuis dix ans, ça ne me touche pas. J’ai confiance dans ce que je fais, dans l’entraîneur pour développer les joueurs qui sont arrivés. Je n’ai jamais eu de doute sur le fait que ces joueurs puissent s’imposer. Les joueurs ne signent pas pour trois ou quatre mois, mais pour trois ou quatre ans", a-t-il conclu.