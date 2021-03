Après Marvin Ogunjimi (deux mois passés au Dynamo Brest en 2018) et Danilo (de 2019 à 2020 au Dinamo Minsk), la Vysshaya Liga accueille un autre Belge cette saison. Léo Njengo, ailier de 26 ans, est arrivé au Slavia Mozyr début janvier pour entamer une saison qui se déroule de mars à novembre. "La préparation d’avant-saison en janvier et février a été la plus dure de toute ma vie, raconte le joueur originaire d’Anvers. Pendant deux mois, on s’est entraîné deux fois chaque jour. En plus, c’était en plein hiver. Un matin, je me suis levé pour aller m’entraîner et il faisait -26 degrés. Quand je m’entraînais, j’étais complètement congelé. J’arrivais à peine à bouger. Même mes narines étaient gelées (rires)."