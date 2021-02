Cinq matchs de Bundesliga de suite sans encaisser. Koen Casteels n’y était jamais parvenu avec Wolfsburg. Logique, car il s’agit du nouveau record des Loups en championnat allemand. Une clean sheet pour le gardien belge qui assoit un peu plus son statut de patron et qui a envoyé son équipe dans le top 4. Une place qualificative pour la Ligue des champions.

Les Loups n’ont plus perdu depuis le 3 janvier et Koen Casteels n’est pas étranger à cette bonne passe. Le gardien s’affirme de plus en plus comme le Diable rouge le plus en forme de Bundesliga...