Naples début ce jeudi sa campagne d'Europa League face à l'AZ Alkmaar. Un club que Dries Mertens connaît bien, lui qui a évolué pendant quatre saisons en Eredivisie.

Et le meilleur buteur de l'histoire des Napolitains se méfie des Néerlandais : "Je connais AZ et il faut être prudent car c'est une équipe formidable", a-t-il confié sur le site internet de son équipe.

Le Diable rouge espère un bon départ de son équipe en Europe. L'objectif cette saison est de remporter la petite soeur de la Ligue des Champions : "Nous voulons aller au bout et pour cela il faut débuter par une victoire. AZ est une équipe dangereuse. Nous devrons être attentif et concentrés car ils ont une très bonne organisation." Les Napolitains feraient ainsi mieux qu'il y a cinq ans quand ils avaient échoué en demi-finales face au Dnipro.

Dries Mertens est également revenu sur son positionnement comme milieu offensif depuis le début de la saison : "Victor Osimhen nous donne plus de profondeur et nous pouvons donc nous infilter, Hirving Lozano et moi. J'aime jouer au ballon et ensuite venir de la deuxième ligne.."