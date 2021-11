Pas d’Eden Hazard au dernier entraînement à Tubize avant le départ à Cardiff, et pas d’Eden Hazard dans l’avion. Pourtant, notre capitaine a besoin de temps de jeu et il veut jouer le plus de matchs possible en équipe nationale - il a même fait le long voyage à Kazan pour jouer 30 minutes contre la Biélorussie, en septembre. Sa sortie à la 63e contre l’Estonie et son absence au pays de Galles confirment qu’il y a un "problème Hazard".

(...)