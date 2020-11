Kevin Mirallas était de la fameuse année 2012, quand les jeunes Belges ont commencé à prendre le pouvoir en Premier League. Il avait débarqué à Everton en même que Jan Vertonghen à Tottenham, Kevin De Bruyne et Eden Hazard à Chelsea, juste un an après Romelu Lukaku et Thibaut Courtois. Ils sont encore tous des cadres de l’équipe nationale avant la réception de l’Angleterre, sauf lui qui a disparu de la circulation depuis mars 2018 et une montée au jeu contre l’Arabie saoudite.

