À sept mois de l’Euro, la question se pose à nouveau : et si Marouane Fellaini revenait chez les Diables, un peu plus de deux ans après sa dernière apparition lors de la demi-finale de Coupe du monde en Russie face à la France ?

En février dernier, Roberto Martinez avait laissé la porte ouverte au retour de celui qu’il affectionne tout particulièrement. "Je suis un rêveur. S’il s’avère que j’ai besoin de lui et qu’il est bien physiquement, il pourrait évidemment être une possibilité. Je suis très ouvert d’esprit par rapport à ça. Et je suis sûr que Marouane l’est aussi."

