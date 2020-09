La chronique de Benoît Delhauteur: "Tubize, un hall de gare pour les Diables, avec Batshuayi comme passager" Diables RougesChronique Benoît Delhauteur © Montage

La chronique de Benoît Delhauteur.



On a beau être suiveur des Diables depuis plus de dix ans, ces derniers jours, on a du mal à… suivre.