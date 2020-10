Dans un entretien accordé à nos confrères de, le sélectionneur national, Roberto Martinez est revenu sur la situation des Diables à un peu plus de sept mois du début de l'Euro.

Et malgré les inquiétudes, le Catalan voit notre capitaine Eden Hazard faire une grande saison : "Je veux rassurer tous les fans des Diables rouges. Ils pourront peut-être revoir leur capitaine sur le terrain ce soir (en Ligue des Champions face au Borussia Mönchengladbach, NdlR). Je m'attends également à une saison brillante de sa part", estime Martinez qui confesse qu'Hazard n'était pas encore prêt quand il a rejoint la sélection pour le stage de septembre.

"Si on lui donne assez de temps, sa forme reviendra et il sera prêt pour les Diables rouges. Si ce n'est pas pour les rencontres du mois de novembre, ce sera pour celles de mars l'an prochain. Mais le plus important est de retrouver un Hazard en grande forme qui joue toutes les rencontres", a poursuivi notre sélectionneur.

Pour le média flamand, Martinez est également revenu sur la situation, beaucoup plus réjouissante, de Romelu Lukaku : "Pour moi, Romelu est le meilleur attaquant au monde. Ses statistiques ces dernières années avec les Diables rouges étaient déjà extraordinaires. Mais son transfert vers la Serie A lui a donné encore plus de responsabilités au sein de son club. Il démontre qu'il est au sommet de sa carrière."