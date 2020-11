Casse-tête pour Roberto Martinez : comment remplacer ses deux suspendus, Meunier et Witsel ?

C’est surtout l’absence de Meunier qui est embêtante, vu les forfaits de Carrasco et Castagne, les autres candidats à ce poste de joueur de couloir, appelé "wing back" par Martinez.

Le coach a deux options : Chadli ou… Foket. Le premier a été très décevant contre la Suisse, mais ce n’était pas une surprise, vu ses 11 minutes de jeu à Basaksehir. Le second, pourtant pas en très grande forme à Reims, a été bien meilleur contre les Suisses. Il a rétabli l’équilibre dans l’équipe et a soulagé les joueurs autour de lui.

Witsel, lui, sera probablement remplacé par De Bruyne. Et Praet est donc favori pour le poste d’extérieur droit (avec beaucoup de liberté), occupé par KDB contre les Anglais. La prestation de Praet contre la Suisse avait été très bonne.

Les autres titulaires devraient tous être au rendez-vous, y compris Vertonghen et Thorgan Hazard, qui auront joué trois matchs en huit jours. Lukaku a su terminer la rencontre de dimanche sans la moindre gêne.

Dendoncker (douleur à l’aine et au genou) et Doku (petit pépin physique) n’ont pas quitté le groupe, contrairement à Mignolet, qui reçoit un peu repos. Delcroix reste avec les A et ne rejoint ainsi pas les Espoirs en Bosnie.

Côté danois, Kasper Schmeichel semble pouvoir jouer. Il n’avait joué qu’une seule mi-temps contre l’Islande suite à une collision, mais il était bien présent à l’entraînement de lundi. Jens Stryger Larsen, défenseur d’Udinese, est out. Il a regagné l’Italie.