Le Danemark est venu s’ajouter aux USA et au Brésil dans la liste des nations tombées aux pieds de De Bruyne à l’Euro ou au Mondial.

Et dire que ça avait mal commencé… Le 17 juin 2014, Kevin De Bruyne, comme le reste de la génération dorée, faisait ses débuts en grand tournoi. C’était contre l’Algérie à la Coupe du monde. Positionné sur un côté par Marc Wilmots, il n’avait pas brillé. Il était même l’une des plus grosses déceptions côté belge avant que l’entrée de Dries Mertens ne lui permette de prendre un rôle central où il avait été un peu plus à son avantage.

Les grands tournois et Kevin De Bruyne, ça matche pourtant.