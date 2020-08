De Bruyne a déjà été élu "Player of the Year" par les lecteurs du site de la BBC. La presse écrite anglaise a choisi le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson. Outre De Bruyne (Manchester City), Henderson figure parmi les possibles lauréats. Trent Alexander-Arnold et Sadio Mané, eux aussi de Liverpool, Danny Ings (Southampton), Nick Pope (Burnley) et Jamie Vardy (Leicester), déjà récompensé en 2016, complètent la liste.

Le gagnant sera choisi par un panel d'experts, composé de représentants des autorités du football, des médias et des supporters.

Kevin De Bruyne a connu une saison fantastique en Premier League et a égalé avec vingt passes décisives le record de Thierry Henry qui remontait à la saison 2002-2003. Il a également marqué treize buts. Manchester City a terminé vice-champion derrière l'inaccessible Liverpool. Le Diable Rouge n'a jamais obtenu le prix de "Joueur de la saison".

Le Néerlandais Virgil van Dijk (Liverpool) a été récompensé la saison dernière. Deux Belges ont été distingués depuis 1995 et la création du prix : Vincent Kompany (Manchester City) en 2012 et Eden Hazard (Chelsea) en 2015.