Le quartier de Goodison Park et le centre-ville de Liverpool auraient dû être noyés de bleu et de rouge ce dimanche soir. Pas question non plus d’envahir les pubs puisque les bars anglais ne rouvriront pas avant le 4 juillet. Les fans d’Everton et de Liverpool devront se contenter de vibrer chez eux, devant leur télévision, pour ce 236e derby de la Mersey, le premier à huis clos.

