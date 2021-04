Avec son compère Lautaro Martinez, Romelu Lukaku fait partie du top 2 européen actuel.

Partis pour ne jamais être rattrapés jusqu’à la ligne d’arrivée du Scudetto, les Nerazzuri tenteront ce dimanche soir à Naples de conserver leur avance de 11 unités sur le Milan AC. Pour cela, ils pourront compter, comme toujours, sur leur duo d’attaquants.

Ce n’est plus à démontrer : Romelu Lukaku et Lautaro Martinez s’entendent à merveille. En plus d’être complices et amis, le Belge et l’Argentin se trouvent les yeux fermés sur le terrain. (...)