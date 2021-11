Dragon Park. Le nom fait penser à celui d’un parc d’attractions. On pourrait d’ailleurs s’y méprendre en arrivant sur place, surtout en voyant l’imposante statue de dragon qui orne l’entrée. Mais ici, on parle bien de football. Car Dragon Park, c’est un peu le Tubize gallois, mais avec un nom qui claque beaucoup plus.

Depuis l’inauguration effectuée par un certain Michel Platini en avril 2013, ce centre situé à Newport, à une vingtaine de kilomètres de Cardiff, est non seulement l’endroit où sont formés les jeunes internationaux gallois mais aussi et surtout l’une des plus prestigieuses écoles d’entraîneurs du monde. Elle a accueilli Roberto Martinez, entre 2007 et 2010, puis Thierry Henry en 2015, 2016 et 2018.

(...)