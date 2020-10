Le portier du Real Madrid a dû déclarer forfait à cause d'une légère blessure. Il a préféré ne prendre aucun risque. "Je vais bien. Après le match contre Levante, j'ai ressenti quelque chose dans le muscle psoas, mais c'était léger. Si cela avait été un match important, j’aurais pu jouer avec la Belgique mais il était plus judicieux que je me repose quelques jours car une longue saison nous attend. Parfois, il faut savoir écouter et prendre soin de son corps", avoue-t-il.

Pour rappel, le portier madrilène n'a pas participé aux trois derniers matchs auxquels ont pris part notre équipe nationale. Ceux-ci se sont soldés par un match nul en amical face à la Côte d'Ivoire (1-1), une défaite contre l'Angleterre (2-1) en Nations League et une victoire face à l'Islande (1-2) dans la même compétition.

Le Diable s'exprime à ce sujet vers 2'40'':