La tuile pour les Diables rouges. Lors de la défaite de Manchester City contre Chelsea, Kevin De Bruyne a heurté Rudiger. Et a dû sortir sur blessure peu avant l'heure de jeu. Aujourd'hui, il a dû faire des examens et cela ne sent pas bon. Le joueur souffre de multiples fractures dont une au nez et l'autre à l'orbite. Son Euro est en danger...

Plus d'infos à suivre...