Son sourire est perceptible au bout du fil. Entraîneur de Thorgan Hazard durant deux saisons, Francky Dury a été émerveillé par la performance de Thorgan Hazard face au Portugal (élu homme du match par l’UEFA). "Et pas seulement par son but, même si j’étais extrêmement heureux à la 42e minute", explique le coach de Zulte Waregem. "Pour moi, c’était son meilleur match avec les Diables rouges. Avec Thomas Vermaelen, c’était le plus fort."

Le tout à un poste auquel le Brainois donne de plus en plus de garanties.