Il est arrivé au Qatar ce samedi après-midi pour parapher ce dimanche un contrat de trois années avec Al-Duhail SC. Même si l’officialisation du transfert ne tombera que dans le courant de la journée, Toby Alderweireld quitte donc Tottenham après six saisons et 236 rencontres disputées sous le maillot des Spurs. À 32 ans, le Diable rouge va découvrir un nouveau pays, une nouvelle compétition et un cinquième club différent. Voici sept choses à savoir sur Al-Duhail, la future maison d’Alderweireld.

Le club n’a que 12 ans

Fondé en 2009 sous le nom de Lekhwiya Club, le club installé dans le quartier Duhail de la capitale Doha est encore très jeune. Mais il s’est distingué dès sa première saison en remportant le titre de deuxième division pour immédiatement rejoindre l’élite du football qatari. En 2016, le Lekhwiya Club est devenu Al-Duhail SC suite à sa fusion avec le El-Jaish SC.

Dirigé par le frère de l’Emir

© DR



Depuis 2019, la présidence du club a été reprise par le Cheikh Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, qui n’est autre que le frère de Tamim ben Hamad Al Thani, l’Emir du Qatar (le souverain) dont la fortune est estimée à 2,5 milliards de dollars. Quant au président du nouveau club d’Alderweireld, il n’est âgé que de 29 ans.

7 titres en 11 saisons

Al-Duhail vient d’achever sa onzième saison dans la Qatar Stars League qui comprend un total de douze clubs. Sur ce court laps de temps, le nouveau club d’Alderweireld a été sacré champion à sept reprises, la dernière fois en 2019-2020. Deux ans plus tôt, Al-Duhail est devenu le premier club à remporter les trois titres nationaux la même année : la ligue, la coupe du Qatar et la coupe de l’Emir.

Participant de la dernière Coupe du monde des clubs

En février dernier, le Bayern Munich a été sacré vainqueur de la Coupe du monde des clubs en battant les Tigres, le représentant d'Amérique du Nord, en finale. Mais d'autres clubs étaient aussi présents à cette compétition, dont Al-Duhail en tant que hôte du tournoi. Ce statut leur a été donné grâce à l'organisation de la compétion au Qatar combinée à leur sacre dans le championnat national en 2020. Al-Duhail a terminé à la 5e place.

Avec Edmilson Junior

© AFP



Dans le vestiaire de son nouveau club, Toby Alderweireld ne sera pas totalement dépaysé puisqu’il côtoiera Edmilson Junior. L’attaquant belgo-brésilien a rejoint cette équipe en 2018 après avoir quitté le Standard.

Plusieurs autres stars

L’effectif actuel ne comprend pas de véritable vedette, hormis Edmilsion Junior qui joue le rôle de leader technique. En revanche, Toby Alderweireld ne sera pas le premier grand nom à porter la vareuse du club. L’ancien Anderlechtois Aruna Dindane (2010-2012), l’ex-international ivoirien Bakary Koné (2010-2012), l’ancien joueur de la Juventus Medhi Benatia (2019-2021), le buteur international marocain Youssef El-Arabi (2016-2019), le buteur croate Mario Mandzukic (2020) ou encore l’attaquant slovaque Vladimir Weiss (2014-2016) ont tous joué là-bas.

Un staff français

© AFP



On parle arabe mais aussi français dans le vestiaire d’Al-Duhail puisque trois membres du staff sont Français : Xavier Poitrinal, entraîneur des gardiens ; Nabil Haiz, analyste ; et surtout Sabri Lamouchi, l’entraîneur principal. Bien connu pour sa carrière de joueur en France (Monaco, Marseille, Auxerre) ainsi qu’en Italie (Inter, Genoa, Parme), Lamouchi a aussi porté douze fois le maillot des Bleus. Notons que trois Tunisiens et un Marocain complètent le staff sportif.

L’ancien club d’Eric Gerets

Avant Lamouchi, Al-Duhail s’était déjà offert plusieurs entraîneurs de renom. Il y a eu le Danois Michael Laudrup (2014-2015) mais également le Belge Eric Gerets qui est resté deux saisons (2012-2014) sur place en remportant un titre de champion et une coupe nationale.

Un stade pas plus grand qu’à Zulte

La Coupe du monde 2022 au Qatar se déroulera dans huit stades capables d’accueillir entre 40 000 et 80 000 spectateurs. Mais celui d’Al-Duhail SC n’en fera pas partie. Et on peut le comprendre puisque l’Abdullah bin Khalifa Stadium ne compte que 12 000 sièges, soit autant que le stade de Zulte-Waragem, par exemple.