Eden Hazard accumule les blessures depuis son arrivée au Real Madrid à l'été 2019. La dernière en date, une blessure au psoas qui va le tenir écarté pour un bon mois encore. Dans les colonnes du, l'ancien international Gilles De Bilde s'est montré très inquiet par rapport à la situation du capitaine des Diables rouges, mais aussi très critique sur son côté professionnel.

"Eden a reposé toute sa carrière sur son talent. Il n'a jamais travaillé", a déclaré De Bilde au quotidien flamand, se comparant au joueur du Real Madrid sur ce point précis, "Il va au Real Madrid, devient l'achat record du club, on espère qu'il sera le remplaçant idéal de Cristiano Ronaldo... Et il arrive en surpoids. C'est du Eden Hazard tout craché. Et après chaque blessure, il doit refaire son retard pour atteindre le niveau de ses équipiers du Real. Mais cela ne va pas parce qu'Hazard n'a jamais appris à bâtir une condition physique de base."

Mais l'ancien joueur d'Anderlecht ne l'enterre pas encore pour l'Euro : "S'il est fit sur le plan médical, alors il faut le prendre à l'Euro parce que son talent est si énorme qu'il n'a besoin que d'un quart d'heure pour faire la différence."

Et De Bilde de comparer Hazard avec un autre Diable rouge actuel : "Si Hazard avait la même éthique de travail que Romelu Lukaku, alors il aurait atteint le même niveau que Messi et Ronaldo. Lukaku est autant motivé pour une demi-finale de Coupe du monde que pour un match de me*** (sic) en Islande..."