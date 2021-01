Un récital pour une nouvelle passe décisive. Voilà comment l'on pourrait décrire le match de Kevin De Bruyne ce dimanche face à Crystal Palace. Avec son style caractéristique, il a adressé un amour de centre de l'extérieur pour la tête de Stones. Un caviar qui a permis à City d'ouvrir le score.

Après la belle victoire (4-0) et la grosse prestation collective, Pep Guardiola est revenu sur la prestation XXL de notre compatriote. "Encore une fois que puis-je ajouter?" s'est-il questionné. "Les managers peuvent aider et faire beaucoup de choses. Mais s'il y a bien un truc qui appartient aux joueurs, c'est le talent. Celui d'aller vers l'avant. Les coachs sont incroyablement chanceux ou chanceux d'être en charge de ce type de joueur car cela vous facilite la vie."

Et vous fait gagner des matchs. "Ces dernières saisons, nous avons eu du mal à gagner contre Palace. Et j'ai compris pourquoi ce week-end. Tu ne peux battre des équipes aussi dures à jouer qu'avec des talents offensifs comme De Bruyne. Il a quelque chose de spécial et je n'y suis impliqué en rien."

Grâce à sa dixième passe décisive, City ne se situe plus qu'à deux longueurs de Manchester United avec un match de moins. Après un début de saison timide, les Citizens sont bel et bien de retour.