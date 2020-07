Guardiola: "Manchester City sera éternellement reconnaissant envers Kevin De Bruyne" Diables Rouges N. Ch. Amené à s'exprimer ce vendredi en préface du dernier match de la saison en Premier League, Guardiola a jeté des fleurs au Diable rouge. © AFP

Alors que le trophée de meilleur joueur de l'année en Angleterre sera remis ce vendredi soir, Pep Guardiola a été plus interrogé au sujet de Kevin De Bruyne que de l'adversaire de ce week-end, à savoir Norwich, bon dernier et déjà relégué.



"Cela va de soi que Kevin apporte énormément à l'équipe. Ce n'est pas nécessaire de vous dire ici à quel point il est fort. J'en profite d'ailleurs pour féliciter le capitaine de Liverpool qui est un excellent joueur" a lancé le Catalan au sujet de Jordan Henderson, récompensé du titre de meilleur joueur de l'année par les journalistes, en attendant donc le trophée majeur de ce soir, remis par le syndicat des joueurs.



Et de reprendre: "J'adorerais que Kevin inscrive un million de buts mais je pense qu'il préfère distribuer des assists. Ces derniers temps, il a tout de même apprécié tirer les penalties et des coups francs directs. C'est fou à quel point il a bien joué ces derniers mois. Il fait partie de ces cinq ou six joueurs qui ont fait de ce club ce qu'il est aujourd'hui. Et City lui en sera éternellement reconnaissant."