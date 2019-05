Guillaume Gillet a inscrit ce mardi soir le tir le but décisif pour le RC Lens qui rêve toujours d'un retour en Ligue 1. Le Belge est revenu sur ce moment décisif dans les colonnes du quotidien français L'Équipe.

"Par le passé, j'avais déjà été confronté à des penaltys importants et cela s'était souvent bien déroulé. Il faut prendre ses responsabilités dans ces moments-là. C'est toujours un peu délicat", explique l'ancien Diable rouge aux 22 sélections.

Directement après sa réalisation, Guillaume Gillet s'est tourné vers ses supporters dans une ambiance de folie: "On ne peut pas retenir ses émotions dans ces moments-là. Je suis allé voir les supporters. Ils font des sacrifices énormes pour nous encourager. Quand on voit la tribune lensoise, c'est fabuleux", se réjuit-il avant de déjà se projeter dans le futur: " On n'a pas envie que la saison s'achève. On a envie de retourner à Bollaert-Delelis encore une fois avant la fin de la saison. C'est à tout ça que l'on pense. Il faut vite faire retomber la tension. Il y a une grosse échéance vendredi à Troyes".

En sortant le Paris FC, le RC Lens rejoint Troyes en pré-barrages et peut toujours rêver d'un retour en Ligue 1.