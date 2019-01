Le capitaine des Diables rouges souffle ses 28 bougies ce lundi.

Pour l'occasion, découvrez une sélection, sans ordre chronologique ou hiérarchique, de 28 moments, marquants, insolites, étonnants ou émouvants de la carrière du joueur de Chelsea.

1. Plus jeune joueur de l'histoire du LOSC

Le 24 novembre 2007, Eden monte au jeu à la 78ème minute de jeu de la rencontre opposant Lille à Nancy. Il n'est alors âgé que de 16 ans et, directement, on se rend compte de son talent en France et parmi les supporters du club, où il devient le plus jeune joueur de l'histoire.

© DR

2. Quand il n'a aucune pitié pour son fils

Nous sommes à la fin de la saison 2015-2016. Une saison qui n'a pas été excellente pour le Brainois et Chelsea, qui terminent en 10e position en Premier League. Cela n'empêche pas les Londoniens de respecter une tradition: lors du dernier match, les familles des joueurs viennent profiter de quelques instants sur la pelouse. Eden Hazard s'amuse alors avec son fils, qu'il ne se prive pas de dribbler gentiment.

3. La mémoire courte

Quand Eden débarque en Angleterre, on lui pose des questions en anglais... Et au départ, ce n'est vraiment pas le point fort du numéro 10! Quelques années plus tard, il s'est bien amélioré sur ce point. Alors lorsque Michy Batshuayi le rejoint à Chelsea et se retrouve à son tour confronté à l'anglais, il ne se prive pas pour se moquer de son jeune équipier.

4. Un triplé avec la gueule de bois

En fin de saison 2011-2012, Lille est assuré de terminer troisième du championnat de Ligue 1. Un vendredi soir, juste avant de quitter le LOSC direction l'Angleterre, Eden organise une petite sortie avec des équipiers. Ce qui ne devait être qu'"un petit verre" se prolonge et il finit par se rendre au meeting d'avant-match du lendemain... sans avoir dormi ni même s'être changé. Le soir, il plante un triplé. Facile.

5. Un ramasseur de balle qui ramasse les coups

Une fois n'est pas coutume, Hazard a frappé à côté du ballon... Dans un match de Coupe de la Ligue anglaise, en 2013, un ramasseur de balle, visiblement fervent supporter de son équipe de Swansea, se jette sur le ballon pour empêcher le Belge de le remettre en jeu. Sous l'impulsion, Eden tente alors de dégager la balle en donnant des coups de pieds.

6. Un solo pour fusiller les Gunners

On ne peut revenir sur les images marquantes d'Eden Hazard sans montrer quelques unes de ses plus belles réalisations. Celle-ci vaut le détour! Hériter du ballon dans le rond central, dribbler toute la défense et ponctuer par une frappe imparable: qui n'en n'a jamais rêvé? Lui l'a fait. Et contre Arsenal s'il vous plait.

7. Hazardinho

S'il est un autre rêve de footballeur, c'est d'affronter le grand Brésil. Tant qu'à faire, autant le battre en Coupe du monde. Eden se transforme en Hazardinho et, avec toute l'équipe, réalise le rêve de toute la Belgique.

8. DJ Hazard

Il avait visiblement envie de s'amuser en rentrant de Russie! La médaille de bronze mondiale dans la poche, Eden se déchaîne sur le balcon de l'Hôtel de ville, devant une Grand-Place rouge de monde. Après quelques blagues et chants, il se place derrière les platines pour le plus grand plaisir des fans.

9. HazardS

On le sait, la famille est très importante pour l'aîné de la fratrie Hazard. Alors quand l'occasion se présente enfin de disputer quelques minutes avec Thorgan, on imagine aisément la joie qui a dû l'emplir. C'était en match amical aux Pays-Bas, le 9 novembre 2016. La rencontre s'était achevée sur le score d'un but partout.

10. Un solo à faire rougir les Reds

Un autre petit délice signé Eden Hazard. Il date du mois de mai, lorsqu'il s'est offert le scalp de Liverpool sur une action individuelle monstrueuse dont il a le secret. Un délice...

11. Benteke, l'ami fidèle

Eden Hazard et Christian Benteke sont très proches, ce n'est un secret pour personne. Depuis leur jeunesse - admirez au passage la coupe "tektonik" d'Hazard -, ils ont évolué ensemble footbalistiquement. Et leur amitié est belle à voir.

12. Débuts remarqués à Chelsea

Eden a marqué la France, il s'attaque à l'Angleterre. Il marque les esprits dès son premier match, contre Wigan, avec un penalty provoqué et une passe décisive.

13. Vénéré à Braine-le-Comte

Déjà avant la Coupe du monde 2018, la famille Hazard faisait la fierté de toute une ville. Ce n'était rien en comparaison de l'accueil reçu à leur retour de Russie, avec le bronze autour du cou.

14. Hamburger sauce Leekens

L'imbroglio du burger-gate. Une histoire absurde à la Belge qui nous fait bien rire aujourd'hui, mais qui, à l'époque, avait jeté un froid entre Eden Hazard et le sélectionneur national, Georges Leekens.

© BELGA



15. Un maestro, deux maestri

C'est l'histoire d'une génération belge ultra-talentueuse, au sein de laquelle évoluent deux maîtres à jouer. Leurs noms: Kévin De Bruyne et Eden Hazard. Certains ont cru parfois qu'ils ne seraient jamais faits pour diriger l'équipe ensemble. Pourtant, ces dernières années, ils ont prouvé que leur association pouvait faire des merveilles. Pour preuve, cette compilation des meilleurs moments des deux maestri lors de la dernière Coupe du monde.

16. OMy God

Un slalom géant dans une défense, c'est impressionnant. Un boulet de canon en lucarne à distance, ça l'est tout autant. Et Eden, évidemment, en est aussi capable. La preuve avec ce but inscrit avec Lille face à l'OM en 2011, pour une victoire au Vélodrome qui allait propulser Lille vers le titre.

17. Une armoire bien remplie

Eden Hazard a pris soin de remplir les vitrine à trophées dans les clubs où il est passé. Vainqueur de la Coupe et du Championnat de France avec Lille, de la Coupe d'Angleterre, la Coupe de la Ligue, deux fois la Premier League et de l'Europa League avec Chelsea, il ne lui reste plus qu'une façon de faire mieux en club: remporter la Ligue des Champions...

© AFP



18. Eden et l'agent Verhaegen

Même en s'appelant Eden Hazard, on n'échappe pas au contrôle de police! Ce jour là, il est tombé sur un drôle d'agent à l'entrée du centre d'entraînement des Diables rouges à Tubize...

19. Hazard le grand

Huitième de finale de la Coupe de la Ligue française, le 5 mars 2009, Lille affronte Lyon. Eden sort Lyon presque à lui seul avec un but sensationnel et deux assists. Ce jour-là, il impressionne toute la France pour son premier véritable chef d'oeuvre diffusé sur une chaîne publique. Il dira, quelques mois plus tard, avoir joué ce soir-là le meilleur match de sa jeune carrière.

20. Où range-t-il ses trophées ?

Eden Hazard doit avoir de la place pour caser toutes les distinctions personnelles qu'il a reçues depuis le début de sa carrière. Meilleur espoir de Ligue 1, Meilleur joueur de Ligue 1, Etoile d'Or France Football, Jeune joueur de l'année en Angleterre, joueur de l'année en Angleterre, joueur de l'année à Chelsea, multiple joueur du mois, sportif belge de l'année,... Et certains de ces titres plusieurs fois! De quoi espérer un jour remporter le Ballon d'Or?

© Barrington Coombs



21. Encore pour la pomme Liverpool...

Décidément, le Brainois aime s'illustrer contre les Reds. Nouvelle illustration avec ce but en Coupe de la Ligue au début de cette saison. Deux petit-ponts, un une-deux, des joueurs dans le vent et une finition parfaite: tout y est!

22. Je t'aime, moi non plus

Entre Hazard et Mourinho, il semble qu'une relation très instable se soit installée à Chelsea. Tantôt élogieux, tantôt très critique envers le meneur de jeu, le technicien portugais n'hésitait pas, comme avec personne d'ailleurs, à mettre les points sur les i. Comme lors de cette rencontre le Ligue des Champions contre Schalke, en novembre 2013. Pour avoir manqué un entraînement, Hazard s'était retrouvé sur le banc, à son grand malheur.

© Reporters / Imago Sport



23. Eden au cœur tendre

Derrière le footballeur, il y a l'homme, qui peut se montrer tendre lorsqu'il évoque ce qui lui tient le plus à coeur dans sa vie privée...

24. Avec De Pauw et François

En 2007, Eden dispute son premier grand tournoi chez les petits avec l'Euro U17, organisé à Tournai. Avec, entre autres, son pote Benteke, Nill De Pauw ou Guillaume François. Une belle performance, déjà, à l'époque.

© REPORTERS



25. Un peu de spectacle?

Il suffit de demander, Hazard fait le reste. Et une bicyclette, une!

26. Speak English?

Eden Hazard se moque de l'anglais d'un de ses équipiers, chapitre 2. Cette fois, c'est le défenseur serbe Branislav Ivanovic qui s'attire les rires du Belge pour son accent de l'est plus que prononcé. Un bon moment de fou rire...

27. C'est Eden qui régale

Quand il ne marque pas, Eden régale ses partenaires! Passes brossées, centres millimétrés, mise sur orbite, subtilement en retrait, une panoplie complète à la disposition des buteurs qui l'entourent. Illustration avec une talonnade inspirée en League Cup contre Leicester, en 2016.

28. "Best in the world!"

Retour sur le solo de 50 mètres contre Arsenal... mais avec Hazard aux commentaires cette fois! Pour Chelsea TV, il s'est prêté au jeu avec beaucoup d'humour. Et il faut dire qu'on ne résiste pas à vous remontrer cette pépite pour célébrer l'anniversire de notre Eden national !