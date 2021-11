Même un joueur exceptionnel ne peut pas sortir indemne d’une longue période de quasi-inactivité. Eden Hazard n’a pas échappé à la règle, samedi. Loin de livrer un match indigne contre les modestes Estoniens, il n’a pas particulièrement brillé non plus. On en attend toujours plus des magiciens et on en a reçu plutôt moins, cette fois. À l’image de ce un-contre-un face à Igonen, à 1-0, où il aurait dû tuer le match, mais où il a buté sur le gardien, au final.



