S'il semble tenir le coup physiquement, épargné par les pépins physiques, le temps de jeu d'Eden Hazard est toujours réduit à peau de chagrin au Real Madrid. Il n'a plus été titulaire avec les Madrilènes depuis le 28 septembre dernier et le match de Ligue des Champions face au Shériff Tiraspol. Depuis lors, le Diable doit se contenter de quelques minutes par-ci, par-là sans pouvoir convaincre son entraîneur Carlo Ancelotti de lui accorder davantage de temps de jeu.

Si le coach italien expliquait en conférence de presse qu'Hazard "méritait du temps de jeu", en interne le son de cloche serait totalement différent. Selon l'émission El Chiringuito, Ancelotti a perdu patience avec le Brainois. "Hazard n'a plus de temps de jeu à cause de manque de sérieux et de professionnalisme, c'est l'unique raison pourquoi Ancelotti ne lui donne pas une seule minute de plus", a expliqué le journaliste Edu Aguirre lors de l'émission, "le staff technique a quasiment jeté l'éponge avec lui."

Avec ces informations, les rumeurs de départ qui circulent depuis plusieurs mois ne risquent pas de s'arrêter.