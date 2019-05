Sur RMC, après la qualification de Chelsea pour la finale de l'Europa League qui se déroulera à Bakou, l'After Foot est revenu sur le probable dernier match d'Eden Hazard à Stamford Bridge.

Hier soir, Chelsea s'est qualifié après prolongation et une séance de tirs au but. Au bout du suspense, c'est Eden Hazard qui délivrait le stade avec le sang froid qu'on lui connaît.













Mais hier était aussi le probable dernier match du Diable rouge à Stamford Bridge. L'émission l' After foot sur RMC est revenue sur cette actualité avec des affirmations fortes.









" Ah non, mais c'est pas quasiment. C'est fait. C'est sûr, c'est réglé", affirme le journaliste avant de poursuivre: " Si Chelsea n'avait pas été qualifié ce soir, après la fin de la Premier League, donc la semaine prochaine, son arrivée au Real aurait été officialisée. Mais là il faudra attendre la finale à Bakou pour que Hazard soit officiellement joueur du Real Madrid. Mais là, tout est réglé. Accord total entre le Real et Chelsea, avec le joueur et tout. Hazard va être joueur du Real Madrid la saison prochaine".





Si rien n'est officiel, l'étau se resserre autour de la future destination du stratège belge. On se souvient d'ailleurs de sa réaction lorsque deux supporters lui demandaient il y a quelques jours s'il restait à Londres la saison prochaine.

Hier, après le match, le capitaine des Diables a botté en touche sans pour autant démentir la rumeur qui ne cesse d'enfler: "Je ne pense pas à cela. Si c’est mon dernier match, on ne pouvait pas rêver mieux : jouer 120 minutes et marquer le penalty de la victoire. Ce sera un bon souvenir. Je vais essayer de gagner un titre pour Chelsea", commentait Eden Hazard.



La discussion s'entame sur la question d'un auditeur: que penser du probable dernier match d'Eden Hazard en terre londonienne? Julien Laurens, spécialiste de la Premier League, se lance: "", avant de se faire couper net par Fréderic Hermel, envoyé spécial à Madrid pour L'Equipe et spécialiste du football espagnol.