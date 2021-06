Alors que - avec tout le respect qu’on leur doit - Pieter Collen et Kevin Vandenbergh étaient parfois titulaires en équipe nationale à l’époque de René Vandereycken, il y a 15 ans, les réservistes de Roberto Martinez s’appellent Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Axel Witsel. Quel luxe !

On connaît évidemment la raison des non-titularisations de nos trois grosses pointures contre la Russie, mais quand même. La scène était assez rigolote lors des 15 minutes d’entraînement auxquelles la presse a pu assister ce lundi à Tubize : seuls les "réservistes" et les gardiens se sont échauffés devant les caméras. La journaliste danoise (qui est arrivée en retard à la conférence de presse à cause de Joe Biden qui a perturbé le trafic à Bruxelles) n’en revient toujours pas que son pays devra battre une nation qui peut se permettre de jouer sans ce trio en or.

Witsel et Hazard seront du voyage au Danemark, mais seul Eden a un petit espoir de débuter le match. De Bruyne, lui, pourrait être épargné pour le match contre la Finlande et surtout en vue du second tour.

Jan Vertonghen a participé à la séance de musculation, mais n’a pas rejoint les titulaires sur le terrain. Sa cheville (à laquelle il s’est souvent blessé) se remet du coup de Dzyuba. Pas de problème s’il est forfait pour ce match : Thomas Vermaelen est prêt. Autre point d’interrogation : qui de Mertens ou Doku figurera au coup d’envoi ?