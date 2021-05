Sept saisons et sept trophées pour Eden Hazard, quatre années et quatre titres pour Thibaut Courtois. Pour la première fois depuis leur départ respectif en 2019 et 2018, les deux Diables rouges fouleront à nouveau la verdure de Stamford Bridge ce soir. Avec, forcément, plein de souvenirs qui ressurgiront. Et certaines dates en particulier.

1) 22/08/2012

Dix jours après son premier match manqué pour Chelsea lors du Community Shield (défaite 2-3) contre Manchester City, Eden Hazard rencontre son nouveau jardin pour la première fois. Le Brainois régale de deux assists et d’un penalty provoqué face à Reading (4-2). Trois jours plus tard, il marque son premier but à Stamford Bridge (sur 110 avec Chelsea) face à Newcastle (2-0).

2) 21/02/2013