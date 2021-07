Les hommes de Roberto Martinez poursuivent la préparation du quart de finale contre l'Italie, ce jeudi à 11h.

Le groupe est au complet, à l'exception de Kevin De Bruyne et Eden Hazard qui sont absents suite à leurs blessures encourues contre le Portugal.

Tout le groupe belge décollera vers 16H30 pour rejoindre Munich. Reste à voir si KDB et Eden seront des leurs.

Plus tard, vers 19H45, Axel Witsel et Roberto Martinez s'adresseront à la presse pour faire le point à un peu plus de 24 heures de cette rencontre capitale face à la Squadra Azzura.