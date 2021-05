La tempête qui souffle dans la presse espagnole va-t-elle l’emporter loin de Madrid ? L’hypothèse de travail est sur la table et le Brainois, en devenant le bouc émissaire de l’élimination du Real, a aussi perdu de nombreux soutiens. Ce qui donne du crédit à un potentiel départ, malgré le message d’excuse publié par le Diable, ce jeudi soir sur son compte Instagram.

Un départ qui s’annonce néanmoins compliqué. Parce que le joueur qui a coûté 115 millions n’en vaut plus que 40 ou 50, ce qui induirait une vente à perte record pour le club qui n’a pas recruté l’an dernier et se retrouve financièrement dans le dur à cause du Covid. Parce que son salaire, le plus élevé du vestiaire estimé à 23 millions d’euros brut, dessine un autre obstacle. Comme la réalité actuelle d’un marché baissier où Hazard, tout frais trentenaire avec un contrat jusqu’en 2024, est plus vu comme un risque que comme une opportunité.