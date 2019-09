Eden Hazard s'est exprimé en conférence de presse ce lundi au côté de Zinédine Zidane à la veille de la rencontre de Ligue des Champions face au Club Bruges.

Le Brainois est revenu sur son début de saison mitigé: "Je me sens bien. C'est vrai que les gens attendent beaucoup de moi, tout comme moi. Je pense que je peux faire beaucoup mieux que ce soit à l'entraînement ou en match. Mais je suis persuadé qu'on va faire quelque chose de grand cette année car on a une belle équipe. Les gens attendent que je sois décisif sur le terrain, c'est normal. Mais il me faudrait un bon match pour me lancer. Les supporters ont vu ce que j’ai fait à Chelsea, à Lille, avec la Belgique… C’est à moi d'élever mon niveau de jeu et de donner le meilleur de moi-même, pour que les fans soient heureux. Les critiques sont là, et c’est normal. Je me critique moi-même ! Mais cela ne me fait pas mal, pas du tout. Je n’y ai jamais porté attention."

Eden Hazard a également fixé les ambitions du Real avant la rencontre de C1 contre le Club Bruges: "Bruges a une bonne équipe. Je connais bien Hans Vanaken et Simon Mignolet de l'équipe nationale, donc ce sera important pour moi que l'on gagne ce match même si on sait que ce sera compliqué. On veut gagner et rectifier le tir après notre défaite contre le PSG. Notre objectif reste de gagner la Ligue des Champions."