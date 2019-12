Lors du déplacement à Berlin, Thorgan Hazard a fait mouche dès la 17e minute, permettant ainsi à son club de mener 0-2, deux minutes après l’ouverture du score de Jadon Sancho. "C’est toujours bien de marquer. Ce samedi, c’était mon deuxième but pour le Borussia Dortmund, mais je pense pouvoir faire plus et j’espère marquer davantage dans les prochaines semaines", a indiqué le Brainois après la rencontre.

Au moment de marquer, Thorgan Hazard ne savait pas qu’il rendait un grand service à son club. Car la suite la partie allait être très compliquée pour Dortmund avec la réduction du score de Vladimir Darida, à la 34e minute pour le Hertha Berlin, et l’expulsion de Mats Hummels juste avant la pause. Thorgan Hazard a sans doute également sauvé la tête de son entraîneur, au moins temporairement. "C’était une victoire fantastique, les joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Défendre à dix pendant quarante-cinq minutes n’est pas facile, quel que soit l’adversaire. La menace de limogeage ? J’étais concentré durant tout le match sur ce qui se passait sur le terrain, c’est l’essentiel. Cette victoire est synonyme de bonne ambiance collective, nous devons avoir du plaisir à jouer, et continuer comme cela", a apprécié Lucien Favre.

Grâce notamment au but de Thorgan Hazard, le Borussia Dortmund a remporté sa première victoire depuis le 5 novembre. Et Lucien Favre s’est offert un petit sursis.