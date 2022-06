Qu'il était attendu ce match face à la Pologne ! Cinq jours après une lourde défaite face aux voisins hollandais, des Diables revanchards sont venus à bout de Robert Lewandowski et compagnie.

Si la prestation des hommes de Roberto Martinez a convaincu, celle d'Eden Hazard fait particulièrement plaisir à tous les fans des Diables. Sans temps de jeu au Real Madrid et embêté par les blessures, le capitaine belge a livré une bonne prestation avant de sortir à l'heure de jeu.

Si ce Belgique-Pologne a évidemment été suivi dans le Royaume, il a également été finement analysé en Espagne, et plus particulièrement à Madrid. Le journal AS revient sur la prestation du Brainois. "Pour lui, ces matches avec l'équipe nationale sont comme des examens de passage en été, pour l'étudiant qui n'a pas voulu étudier durant l'année scolaire. S'il réussit bien, le Real peut continuer à espérer qu'un jour il puisse revoir une partie du joueur qu'il était autrefois. Dans cet esprit, Hazard a bien réagi contre la Pologne. Il a joué libre au milieu de terrain et a été le protagoniste absolu dans les premières minutes".

Le quotidien sportif revient sur sa relation avec De Bruyne, le duo qui faisait trembler les défenses adverses il y a quelques années. "Hazard était impliqué dans tous les mouvements offensifs et sa connexion avec De Bruyne rappelait une équipe d'une autre époque, qui n'est en fait pas si loin derrière nous, mais en même temps semble s'être déroulée il y a des décennies. Hazard a été remplacé à la 66e minute par une standing ovation, cela faisait longtemps que ce n'était plus arrivé."

Du côté du média catalan Mundo Deportivo, on souligne également la prestation de l'ancien attaquant de Chelsea. "Il a commencé le match en trombe et a immédiatement eu une belle opportunité dans les premières phases. Cependant, il a raté le rebond sur le tir de Batshuayi, alors que le but semblait déjà marqué."