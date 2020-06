Et si l’histoire avait enfin commencé ? Et si la belle aventure d’Eden Hazard au Real Madrid avait enfin débuté ? Un an et un jour après sa présentation en grande pompe au Santiago Bernabeu, 113 jours après sa rechute à Levante, le Diable a repris le fil de sa saison pour l’instant tortueuse à la Maison Blanche de manière optimale.