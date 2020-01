Absent des terrains depuis deux mois à cause d'une blessure à la cheville contractée contre le PSG en Ligue des champions, Eden Hazard poursuit sa lente récupération mais les nouvelles se veulent chaque jour un peu plus positives.

Depuis une semaine, le Diable a repris le chemin de l'entraînement avec le Real Madrid. Mieux, depuis deux jours, le Brainois retouche même le ballon, sans toutefois prendre part aux séances collectives des Merengues. Encore indisponible ce dimanche à Valladolid, à l'occasion de la 21e journée de Liga, selon nos informations, malgré une nette amélioration, Hazard ressent toujours une douleur à sa cheville droite et ne devrait pas être opérationnel pour le derby madrilène face à l'Atlético le week-end prochain.

Zidane : "Contents qu'Eden soit de nouveau mieux mais on ne sait pas encore quand il va rejouer"

Interrogé par nos soins sur le sujet, en conférence de presse hier midi, Zinedine Zidane s'est montré prudent mais heureux de voir son attaquant à nouveau refouler les pelouses : "Je ne peux pas m'avancer sur la date de son retour. Il ne ressent pratiquement plus de douleurs mais il a à peine retoucher le ballon. Et à partir de lundi, l'idée c'est de le faire s'entrainer en individuel encore plus avec le ballon avec le staff technique et non plus avec le staff médical. De le remettre petit à petit dans le bain et de l'avoir avec nous sur le terrain parce que ça aussi pour la tête, ça va lui faire un bien fou. Mais pour la date exacte de son retour, ce serait une bêtise d'y répondre avec clarté. Mais on est contents qu'il soit de nouveau mieux et on espère bien sûr le récupérer le plus rapidement."