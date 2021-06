Il a vécu pendant trente-huit ans en Belgique mais vient de rentrer définitivement dans son pays natal. "Pour l’amour", dit Henrik Andersen (56 ans), le légendaire arrière gauche d’Anderlecht et de l’équipe nationale danoise qui a remporté l’Euro 1992 malgré sa blessure horrible. "J’habite avec ma compagne au bord de la forêt et de la mer, en face de la Suède, et à côté d’un terrain de golf, ma nouvelle passion."

Lors de notre visite, le sympathique Henrik nous a reçus à Copenhague, dans la maison de sa maman Annelise. "La finale de cet Euro 1992 contre l’Allemagne, je l’ai suivie dans cette même maison, avec la jambe plâtrée et en compagnie d’un tas de journalistes et de caméras."



(...)