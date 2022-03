Christophe Franken (avec Y. T. et Jo. L.)

Le grand panneau a disparu, forcément. En 2009, Paddy Power, une importante société de paris en ligne, avait installé une immense affiche pour accueillir les passagers de l’aéroport de Dublin : "Bienvenue en Irlande (sauf si vous vous appelez Thierry)." Vendredi après-midi, ni Thierry Henry, ni les éventuels autres Thierry n’ont eu de soucis dans le hall des arrivées.

Mais à quoi pensait l’adjoint de Roberto Martinez en posant le pied à Dublin ? Pas juste à sa valise. Il a dû regarder sa main gauche d’un drôle d’œil, elle qui lui avait permis, un soir d’automne 2009 à Paris, de contrôler le ballon dans une action finie par un but de William Gallas. Un but qui qualifiait la France pour la Coupe du monde en Afrique du Sud. Et qui renvoyait les Irlandais à la maison au bout d’un barrage tendu (0-1, 1-1). Scandale mondial.