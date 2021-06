Ce lundi, les Diables ont assuré la première place du groupe B à l'Euro contre la Finlande (2-0). Si la prestation de De Bruyne et Lukaku a plutôt charmé la presse internationale, les commentaires de Vincent Langendries rendent toujours perplexes certains internautes. Pour rappel, le journaliste a remplacé Rodrigo Beenkens aux côtés de Philippe Albert sur la RTBF. Et cette décision ne fait pas l'unanimité sur les réseaux sociaux. Et ce même si Benoit Delhauteur, le chef de la rédaction sportive, est déjà monté au créneau dans La DH pour défendre le nouveau duo.

Ainsi, plusieurs internautes n'ont pas regardé le match sur la RTBF. "Heureusement qu'il y a TF1 pour pallier à l'incompétence et la nullité des commentaires de Vincent Langendries ! Quel changement de niveau !", commente l'un d'eux.





"Rodrigo,il n’aurait pas pu se dédoubler pour pouvoir faire Euro et TDF? Parce que Langendries…" pose la question un autre avec beaucoup de sous-entendus.

Il n'est d'ailleurs pas le seul à réclamer le retour du spécialiste vélo de la RTBF. "Le football sur la RTBF Sport, c'est 10% les Diables Rouges, 40% KDB et 50% Rodrigo Beenkens. On veut le retour de Rodrigo". Ce à quoi le journaliste a répondu par un coeur.