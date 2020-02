Eden Hazard ne pourra pas revêtir le maillot du Real Madrid ce soir dans le choc contre Manchester City.

Voilà une sortie médiatique qui devrait remonter un peu le moral d’Eden Hazard, très affecté par sa nouvelle blessure à la cheville et dont la saison pourrait déjà être terminée. Le Brainois va notamment manquer le choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City et la manche aller qui se dispute demain, au stade Santiago Bernabéu.

Interrogé par la presse sur l’absence du Diable pour cette rencontre au sommet, Pep Guardiola, l’entraîneur des Citizens, a littéralement couvert d’éloges Eden Hazard : "J’ai eu l’honneur de profiter de lui et de souffrir face à lui en Angleterre. De l’extérieur, j’avais une perception de lui mais quand je l’ai vu de près, je me suis dit : ‘Waouh ! Quel joueur !’ J’étais et je suis convaincu que le Real Madrid a réalisé un recrutement stratosphérique. Malheureusement, à cause des blessures, il a été stoppé dans son élan, mais il est encore jeune et a encore beaucoup de belles années devant lui. J’aurais aimé qu’il joue contre nous. Je lui souhaite bien évidemment de se rétablir le plus vite possible. Mais c’est un joueur magnifique et je suis persuadé que le Santiago Bernabéu va prendre énormément de plaisir avec lui."

Espérons simplement que cela soit le plus tôt possible.