Le derby milanais résonne aussi comme l’affrontement entre Lukaku et Ibrahimovic.

Àla gauche du terrain, en maillot nerazzuri, un colosse belge de 26 ans et 190 centimètres qui compte 20 buts en 29 sorties pour son nouveau club : Romelu Lukaku. À la droite, en rossoneri, une bête suédoise d’1,95 m qui culmine à plus de 117 apparitions pour l’Inter et 90 pour l’AC : Zlatan Ibrahimovic.

Sur papier, ce duel est forcément très sexy. Il devrait aussi l’être sur le terrain ce dimanche soir. "Je connais Zlatan depuis des années, c’est un champion et je le respecte", observe Lukaku. "Ce sera sympa de se mesurer à un tel joueur qui a marqué l’histoire du football."

(...)