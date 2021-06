On est nombreux à penser à lui dès qu’on parle du football russe. Peu importe si c’était l’Union soviétique et s’il n’est pas Russe : Igor Belanov reste le joueur qui a le plus marqué. Trente-cinq ans après son triplé contre les Diables au Mondial 86 (4-3 pour la Belgique en huitièmes de finale), il y a toujours bien une occasion chez nous pour citer le nom du natif d’Odessa en Ukraine, que ce soit après un but magnifique, un match épique ou un exploit belge.

On ne peut pourtant pas dire que Belanov en fasse beaucoup pour qu’on continue à parler de lui. Il n’aime pas les interviews (il n’a d’ailleurs pas donné suite à notre demande) et il n’a plus fait grand-chose de marquant depuis les trois buts fantastiques plantés à Jean-Marie Pfaff. De tous les Ballons d’or encore en vie, il est assurément le plus discret. Mais que devient ce milieu de terrain petit mais costaud depuis cette folle soirée mexicaine ?



(...)