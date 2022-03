C'est un secret de polichinelle, le retour de Romelu Lukaku à Chelsea ne se passe pas comme prévu. Récemment, le colosse est même passé numéro 2 dans la hiérarchie derrière Kai Havertz. Le Diable rouge va-t-il quitter les Blues pour autant?

Selon Fabio Bergomi, le joueur voudrait effectivement retourner à l'Inter Milan. "Le club travaille avec Chelsea pour le retour de Lukaku", a-t-il commencé en direct sur CMIT TV. Le journaliste et Youtubeur va même plus loin et affirme que "le Belge a confié à un ami qu'il avait déjà dit au revoir à ses coéquipiers."

"Lukaku n'est pas heureux à Chelsea"

Quel crédit donner à cette information? Très peu. Certes, la situation du Diable rouge est difficile. Mais la véracité de cette nouvelle est à prendre avec des pincettes car Fabio Bergomi n'est pas la source la plus fiable. Et l'information n'a pas été reprise par les autres médias italiens plus renommés comme la Gazzetta dello Sport.

Cependant, le Youtubeur n'est pas le seul à affirmer que Romelu Lukaku souhaite mettre les voiles. En effet, certains médias anglais pensent que le joueur serait malheureux en Angleterre. C'est ce qu'affirme Football Insider cette semaine. "Une source de Chelsea a annoncé qu'il n'était pas heureux. Le transfert record du club pour 115 millions d'euros en a assez de son statut secondaire et souhaite rejoindre une équipe qui utilise mieux ses qualités. Cette même source a révélé que le joueur serait resté à l'Inter s'il avait reçu un nouveau contrat et qu'il envisageait un départ."

Une nouvelle fois, difficile de considérer cette information comme vraie. A l'heure d'écrire ces lignes, Romelu Lukaku doit certainement plus penser à récupérer sa place de titulaire qu'à un départ. Car la saison des Blues est encore longue avec la Ligue des champions, la FA Cup et le championnat à disputer. Autant de rencontres qui pourraient permettre à Lukaku de retrouver les premiers rôles.