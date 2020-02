Marcin Bulka est un ancien coéquipier des deux Diables rouges quand ils évoluaient à Chelsea.

Une chose est sûre: Marcin Bulka ne connaît pas la langue de bois. Actuellement, le Polonais de 20 ans est le gardien numéro trois du PSG derrière Keylor Navas et Sergio Rico. Interrogé par une chaîne de télévision de son pays lors de l'émission "Foot Truck" , il a attaqué frontalement les deux joueurs du Real Madrid. Et Thibaut Courtois est le premier à en prendre pour son grade: "Il a un ego surdimensionné. S’il fait une grosse erreur, il s’approche de l’entraîneur et commence à dire : ‘Ce défenseur était mal placé, il aurait dû faire ça…’. Il n’accepte jamais que ce soit de sa faute. C’est pareil pour Petr Cech."

Il tient des propos moins virulent à propos d'Eden Hazard. "Après la Coupe du monde, il est revenu trois fois meilleur qu’auparavant. Il aime les hamburgers et les pizzas. Je l’ai souvent vu aller dans les pizzerias avec sa famille. C’est quelqu’un qui ne s’intéresse pas à ce qui se dit autour de lui ou sur son physique. Pour lui, ce qui compte c’est le foot et l’amusement. Même en devenant un meilleur footballeur, il est resté le même." Le Polonais n'était donc pas étonné des problèmes de poids lors du début de saison du capitaine des Diables: "Son physique un peu plus grassouillet ? Ce n’est pas un accident, ça, c’est certain. Ça s’est remarqué au Real Madrid, car il a peut-être un peu exagéré. Vu l’intensité que le jeu demande, il ne peut pas se laisser aller comme ça."

Le gardien de 20 ans a joué une rencontre face à Metz cette saison pour le PSG. En revanche, il n'a jamais porté les gants des Blues en Angleterre.