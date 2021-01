"Il est temps pour Hazard de comprendre qu'il joue pour le Real Madrid": voici pourquoi la presse espagnole est (encore) trop dure avec le Diable Diables RougesAnalyse Nicolas Christiaens © AFP

Le nul blanc concédé par le Real Madrid à Osasuna s'explique en grande partie par la méforme d'Eden Hazard, si l'on en croit la presse espagnole.



Ce samedi soir, nous avons regardé avec attention le match d'Eden Hazard à Osasuna. Le Brainois était titulaire pour la première fois depuis le mois de novembre et sa prestation nous a agréablement surpris. Certes, ce n'est pas encore le Eden Hazard des meilleurs jours à Chelsea, ni celui du Mondial 2018, mais le Brainois est clairement sur le chemin d'un retour en forme. A condition bien sûr que son corps lui offre du répit, afin qu'il puisse enchaîner les matches et retrouver le rythme.



L'autre surprise du soir, plus mauvaise celle-ci, concernait les retours de la presse espagnole suite à cette prestation. Pourtant, nous aurions dû nous y attendre au vu de l'acharnement dont Courtois et Hazard ont été victimes ces derniers mois. Le chroniqueur d'AS a notamment lâché en direct à la radio: "Il est temps pour Hazard de se rendre compte qu'il joue pour le Real Madrid. Il devrait jouer au football comme une star, ne serait-ce que sur la base de son salaire." Les journalistes de Marca, eux, s'interrogeaient: "Aurons-nous un jour l'occasion de revoir Hazard ? Il ne prend pas soin de lui en vacances, il se blesse, manque de rythme, le terrain n'est pas bon... on lui trouve toujours une excuse au fait qu'il n'est pas au niveau qu'il affichait à Chelsea."



Le capitaine de notre équipe nationale est même accusé par AS de "prendre des minutes de jeu à des joueurs plus en forme et plus méritants." Des critiques trop dures, pour plusieurs raisons.



