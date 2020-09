La Ligue des nations a été pondue par l’UEFA pour empêcher les matchs amicaux sans intérêt et souvent déséquilibrés. La première division doit être l’élite où les grandes nations se défient sans se mêler à la classe moyenne. Mais il est difficile d’avoir cette impression. Pour l’instant, tout est trop facile pour les Diables.

Entre les Danois pressants de samedi et les Islandais défensifs de mardi, il y avait une opposition de style mais le résultat est le même : un succès sans forcer, sans trembler et sans passion. Les Belges font le boulot sans plus. Trop facile.