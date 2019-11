S'il n'a été l'auteur que d'un but et quatre passes décisives cette saison sous sa nouvelle vareuse, Eden Hazard est en train de prendre de plus en plus d'importance sur l'échiquier des Merengues.

S'il a récemment confié qu'il était bel et bien arrivé hors forme en début de saison, le Brainois va bien mieux. Il fait de nouveau la différence grâce à ses crochets, ses accélérations et ses ouvertures.

D'ailleurs, le numéro 7 des Madrilènes a régalé la rencontre contre la Real Sociedad de ses dribbles. Il a d'ailleurs réussi à battre un record vieux de dix ans, que détenait Arjen Robben. Hazard est devenu le premier madrilène de la décennie à réussir plus de dix dribbles en l'espace d'une rencontre.

Il fait donc mieux que Cristiano Ronaldo, qui n'a pas réussi cette performance en 438 matches pour le compte du Real. Le tout en ayant joué 915 petites minutes de jeu.

Il ne manque plus qu'à Eden Hazard d'inscrire des buts et réaliser des passes décisives pour être pleinement le nouveau chouchou du public madrilène. Il est en tout cas sur la bonne voie.

Ce mardi soir, le capitaine des Diables Rouges accueille le PSG. Thibaut Courtois et lui auront à cœur de se racheter après leurs mauvaises performances en terre parisienne. A l'aller, la bande de Thomas Meunier s'était imposée 3-0.