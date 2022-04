Il n’a cessé de répéter son amour pour son club et sa ville. Son unique souhait est de rester une saison supplémentaire. Il s’est donc battu sur le terrain, en prouvant que son talent était identique malgé ses presque 35 ans (le 6 mai), tout en déclarant être prêt à réduire son salaire. Les efforts de Dries Mertens ont porté leurs fruits.

Jusqu’à présent, le président Aurelio De Laurentiis n’était pas favorable à lever l’option de son contrat pour une année de plus. Mais la donne a changé. Les deux hommes se sont rencontrés ce mardi pour discuter durant près d’1h30 et arriver à un accord qui n’a plus qu’à être signé.

Selon le Corriere dello Sport, le salaire du Diable rouge sera divisé par trois pour permettre au club de l’intégrer dans ses objectifs de réductions salariales. "J’ai dit à Dries qu’il a une option pour une autre année et que nous devons nous asseoir et décider, peut-être à la fin du championnat", a confié Aurelio De Laurentiis à Radio Kiss Kiss Napoli.

"Il veut rester dans cette ville, poursuit le patron du club. Ciro est amoureux du style de vie de Naples. C’est aussi un joueur qui a laissé sa trace au club avec son record de buts. Il ne devrait y avoir aucun problème pour une prolongation, même si dans la vie, il ne faut jamais dire jamais."

Dans les prochains jours, Dries Mertens n’aura donc plus qu’à apposer sa signature au bas du nouveau contrat proposé par son président. Probablement seulement pour une saison supplémentaire, peut-être avec une nouvelle option d’une autre année de plus. Son salaire devrait non plus avoisiner les 4,5 millions d’euros par an, mais redescendre à 1,5 million. Ce qui ne l’empêchera clairement pas de vivre heureux avec sa compagne et son fils Ciro dans la ville qu’il chérit tant.