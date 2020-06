A.M

S'avancer catégoriquement en prédisant le futur de certains transferts peut s'avérer être un pari difficile et surtout risqué. Encore plus lorsqu'il est lâché en direct à la télévision.

Depuis samedi, Eziolino Capuano l'entraîneur italien qui est notamment passé par Eupen en 2010, doit se dire qu'il aurait bien voulu ne jamais se trouver sur un plateau de télévision le 17 juin 2013. En effet, par le passé, le tacticien Capuano avait descendu Dries Mertens tout juste après sa signature à Naples. L'entraîneur, qui est âgé de 55 ans et qui compte déjà pas moins de 24 clubs différents à son actif en 32 ans de service, est désormais à la tête du club de Serie C, Avellino.

A la télévision italienne, Eziolino Capuano s'était lâché à l'époque sur Dries Mertens, fraîchement arrivé du PSV Eindhoven. "Si Rafa Benitez (alors entraîneur, ndlr) pense à renforcer Naples avec le transfert de Mertens, je dis aujourd'hui, le 17 juin 2013, ce qui suit: Mertens ne jouera pas huit matchs pour le Napoli."

Une phrase qui avait déjà pas mal fait rire l'assemblée présente sur le plateau ce jour-là mais qui prête encore plus à sourire depuis samedi et ce fameux 122e but inscrit par Dries Mertens pour le compte des Napolitains face à l'Inter hier soir, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du club.

Dries Mertens en a lui-même fait référence sur Instagram.