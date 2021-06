Un solide client, emmené par un Cristiano Ronaldo en grande forme, attend donc les troupes de Roberto Martinez.

Pour la presse portugaise, ce sera une grosse affiche. D'autant plus que les Diables comptent Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku dans leurs rangs. O Jornal Económico n'oublie pas de le mentionner: "Les meilleurs joueurs belges sont Kevin de Bruyne, coéquipier de Bernardo Silva, Ruben Dias et João Cancelo à Manchester City, mais aussi Romelu Lukaku. Les deux Diables sont évalués à 100 millions d’euros chacun selon Transfermark. La dernière fois que le Portugal a affronté les Belges, c’était en 2018, le match s’était soldé par un nul 0-0", relaye la RTBF.

Sapodesporto revient sur les dernières confrontations entre les deux nations. "Mais les Belges comptent une victoire de plus sur les sept matches officiels entre les deux équipes. Aucun n’a cependant eu lieu lors d’une phase finale".

Diário de Notícias est quant à lui revenu sur le parcours des Diables: "la Belgique est l’une des trois équipes à avoir terminé la phase de groupes de l’Euro 2020 avec trois victoires, après n’avoir encaissé qu’un seul but, contre le Danemark, dans un match où elle a été menée au score. Elle a renversé la vapeur grâce à Kevin De Bruyne, qui a marqué un but et délivré une passe décisive. Il est, avec le buteur Romelu Lukaku, la grande vedette d’une équipe qui possède l’une des meilleures générations de son histoire et qui, depuis trois ans et demi, est en tête du classement de la FIFA. Il leur manque un titre pour couronner des joueurs aussi talentueux".